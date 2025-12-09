Natale 2025 | come hanno addobbato l’albero nelle case i VIPS
Alberi di Natale 2025: tutti gli addobbi nelle case delle star, da Giulia Salemi a Michelle Hunziker. Il Natale 2025 entra nelle case delle star italiane con uno stile sempre più curato e personale. L’albero non è più solo un simbolo delle feste, ma un vero racconto visivo che unisce design, affetti e tendenze. Dai social network alle copertine dei magazine, gli addobbi natalizi delle celebrità diventano fonte di ispirazione per milioni di follower. Ecco come si accende il Natale nelle case più amate dello showbiz, da Giulia Salemi a Michelle Hunziker. Leggi anche Elodie salta la sua ospitata al GF: il motivo, spunta un retroscena Per il Natale 2025 Giulia Salemi punta su un albero sofisticato e decisamente glamour. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Piazza Iqbal si illumina, addobbato il primo albero di Natale interamente ecosostenibile della città
Addobbato con 300 metri di luminarie il maxi albero in piazza accende il Natale
Bambini, la magia del Natale sta arrivando! Le luci, le decorazioni, i giochi in famiglia... credo davvero che questo sia il periodo più emozionante dell'anno! ? Io ho già addobbato il mio albero di Natale, preparato dei biscotti e una bella cioccolata in tazza! - facebook.com Vai su Facebook
NATALE A SANTA GIULIA Oggi abbiamo addobbato l'Albero di Natale del Municipio 4 - Comune di Milano Vai su X
La cartolina di Natale dei reali di Monaco: addobbi blu e bronzo per le feste del 2025 - La Royal Family del Principato di Monaco ha condiviso la cartolina di auguri di Natale realizzata per il 2025: ecco gli addobbi scelti per il palazzo reale ... Lo riporta fanpage.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it