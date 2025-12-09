Natale 2025 a Fiumicino tra laboratori cultura e spettacoli dal vivo | il programma

Fiumicino, 9 dicembre 2025 – Anche quest’anno, il Natale 2025 a Fiumicino sarà un’occasione speciale per riscoprire lo spirito della comunità grazie al contributo prezioso delle associazioni del territorio. Come da tradizione hanno organizzato una ricca serie di eventi, patrocinati dal Comune di Fiumicino, dedicati a tutti. Dalle attività per i più piccoli ai laboratori creativi, dalle iniziative culturali agli spettacoli dal vivo, il calendario del Natale 2025 offre tante opportunità per vivere insieme momenti di condivisione. La collaborazione tra le associazioni locali e le istituzioni ha reso possibile creare un programma variegato che valorizza ila Città di Fiumicino e le sue eccellenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it