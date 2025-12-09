Nascondevano droga e 3.300 euro in contanti | due arresti a Salerno

Nuovo blitz antidroga a Salerno. I carabinieri di Fratte hanno arrestato M.S, già sottoposto agli arresti domiciliari per lo stesso reato, e F.F, entrambi accusati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poichè trovati in possesso di cocaina, hashish e crack per un peso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

