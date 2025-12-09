Nasce la nuova Città delle colonie | hotel 5 stelle più verde e meno cemento per il futuro di Ponente

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesenatico e il gruppo Fmtg (Falkesteiner Michaeler Tourism Group) oggi, martedì, si sono incontrati presso il Municipio per valutare insieme una nuova proposta progettuale riguardante il recupero a fini turistici di una parte importante dell’area denominata Città delle colonie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

DRM e HbbTV cambiano la TV connessa: così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti

Quando un film nasce dalla musica dal vivo: la nuova magia dell’intelligenza artificiale

Armi superano i film horror di jordan peele: nasce una nuova rivalità