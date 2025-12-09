Narni il passaggio della fiamma olimpica | Felici ed orgogliosi Un momento di emozione e partecipazione GALLERIA FOTOGRAFICA
Una giornata storica per la città di Narni: per la prima volta la Fiamma Olimpica ha fatto tappa nel cuore del centro storico, illuminando piazza dei Priori e regalando alla comunità un’emozione indimenticabile. L’accensione del braciere olimpico ha richiamato una partecipazione straordinaria di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Narni, prove generali del passaggio della fiamma olimpica: “un momento storico per l’intera comunità”
Narni, grande attesa in città per il passaggio della Fiamma Olimpica
Emozione a mille ieri per il passaggio della fiamma olimpica a Orvieto, Narni Terni Oggi partirà da Terni per Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello e Assisi, fino alla “city celebration” di Perugia in piazza IV Novembre . video di MilanoCorti - facebook.com Vai su Facebook
La #fiamma #olimpica in #Umbria: le immagini del #passaggio a #Narni umbriaon.it/la-fiamma-olim… #Umbria Vai su X
L’8 dicembre passaggio della Fiamma Olimpica a Rieti – ORARI E CHIUSURA STRADE - Il Comune di Rieti è pronto ad accogliere la terza tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, Montefiascone – Orvieto – Narni – Rieti – Terni, un evento di alto rilievo per lo sport ... Da rietinvetrina.it
