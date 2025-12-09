Narni il passaggio della fiamma olimpica | Felici ed orgogliosi Un momento di emozione e partecipazione GALLERIA FOTOGRAFICA

Una giornata storica per la città di Narni: per la prima volta la Fiamma Olimpica ha fatto tappa nel cuore del centro storico, illuminando piazza dei Priori e regalando alla comunità un’emozione indimenticabile. L’accensione del braciere olimpico ha richiamato una partecipazione straordinaria di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it