Narcotizza la compagna con farmaci rubati in ospedale e la sevizia con un bisturi | arrestato un infermiere

“ Aiutatemi ho paura, questo mi ammazza oggi, mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare cosa facciamo ”. È questo l'appello disperato di una donna ai carabinieri di Marano, nel Napoletano, che hanno arrestato un infermiere 47enne per aver rubato dei farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la compagna 40enne vittima di maltrattamenti. Una storia dell'orrore dai dettagli raccapriccianti. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno trovato la porta e l’interno dell’ascensore sporchi di sangue. Sangue anche sul pianerottolo dell'abitazione e sulla maniglia di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

