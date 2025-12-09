Napoli via Toledo come una discarica dopo il Ponte dell’Immacolata | il video choc

Tempo di lettura: < 1 minuto “E anche stasera a via Roma, il ritorno a casa è una passeggiata in una cloaca”. Linguaggio esplicito, senza fronzoli. E tono indignato, ma anche sofferente. Una cittadina napoletana posta un video della strada simbolo della città, dopo il lungo ponte dell’Immacolata. Lo scenario risale alle serata di ieri, e assomiglia ad un campo di battaglia. O peggio: come denuncia lei stessa, pare di trovarsi in una discarica. Le immagini e alcune foto eloquenti si trovano sul gruppo Facebook “Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli”, gestito dall’omonima associazione. In 2’18’ scorre il viaggio choc tra tappeti di cartacce, bottiglie di plastica, cumuli di sacchetti accatastati in piazzetta Augusteo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

