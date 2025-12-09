Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Napoli fermo da settimane per un problema muscolare, è pronto a rientrare. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha smaltito del tutto l’infortunio e potrebbe già essere tra i convocati per la trasferta di Champions League contro il Benfica di domani sera. Gutierrez convocato per il Benfica? L’ok dopo l’ultimo controllo. Miguel ha saltato le ultime quattro partite ufficiali, ma il recupero, a quanto pare è stato più rapido del previsto. Nelle ultime uscite è toccato a Olivera coprire la corsia sinistra, con l’uruguaiano che ha risposto presente. Ma il ritorno di Gutierrez alzerebbe il livello e regalerebbe a Conte alternative tattiche preziose in vista della sfida col Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ultim’ora sull’azzurro alla vigilia del Benfica: può tornare tra i convocati!