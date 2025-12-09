Napoli sentito Oriali alla vigilia del Benfica? C’è la rivelazione su Conte
Gabriele Oriali, storico collaboratore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Benfica. Le sue parole offrono uno sguardo esclusivo sulle strategie e le aspettative della squadra partenopea in questa importante trasferta europea.
Gabriele Oriali, storico braccio destro di Antonio Conte al Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a poche ore dal match di Champions contro il Benfica. Il coordinatore sportivo azzurro ha raccontato il trasferimento a Napoli deciso in famiglia, il suo personale podio di gioie calcistiche e il rapporto speciale che lo lega al tecnico, paragonandolo a quello avuto con Mourinho nel 2010. Oriali e la scoperta di Napoli: amore a prima vista. Quando Conte lo ha chiamato l’estate scorsa, Oriali racconta di essere restio, fino a quando non ne ha parlato con la famiglia: “Mi chiama Antonio e mi dice: dai, vieni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
