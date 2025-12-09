napoli rivoluzione totale da parte di antonio conte

ora ha in mano la squadra. La situazione non lascia dubbi! Napoli, completamente rivoluzionato il club partenopeo grazie ad Antonio Conte. Il punto È un Napoli trasformato quello che si appresta ad affrontare il Benfica in Champions League. La Gazzetta dello Sport sottolinea tre dimensioni del nuovo status raggiunto dalla squadra. La dialettica, la convinzione e i risultati parlano chiaro: la squadra di Conte ha superato il momento critico, ricompattandosi nelle difficoltà e ritrovando una sicurezza smarrita. Le vittorie contro Atalanta, Roma e Juventus hanno segnato un confine netto, dimostrando una forza mentale e fisica sorprendente, capace di andare oltre un’emergenza infortuni che continua a privare il tecnico di pilastri fondamentali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

