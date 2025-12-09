Napoli ribaltone in Appello | pena ridotta per Enrichetta Clemente nell’operazione Black Monday
La Corte d’Appello di Napoli ha rivisto in modo significativo la condanna inflitta in primo grado a Enrichetta Clemente, 27 anni, originaria di San Martino Valle Caudina. La decisione recepisce le argomentazioni presentate dal suo difensore, l’avvocato Vittorio Fucci, e porta la pena da 6 anni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Napoli Genoa 2-1: brividi prima del ribaltone. Ma Conte torna primo
Scelta definitiva: il ribaltone è CLAMOROSO, riguarda il giocatore del Napoli
Quote scudetto, ribaltone: la favorita non è più il Napoli ma l’Inter
Il Napoli naviga a vista, nel weekend sarà chiaro se Conte tornerà o si dimetterà (Repubblica) Il Napoli esclude un clamoroso ribaltone ma De Laurentiis conosce però troppo bene il focoso carattere del tecnico e non ha preso sotto gamba lo sfogo di Bologna. - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Francesco Pio Maimone, ergastolo anche in appello per Francesco Valda - La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l' omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da ... Segnala ilmattino.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it