Napoli picchiava e narcotizzava la compagna con farmaci rubati in ospedale | 47enne arrestato a Marano

Affaritaliani.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo avrebbe rubato farmaci, sedativi e lacci emostatici per intensificare o attenuare gli effetti della cocaina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

napoli picchiava narcotizzava compagnaSeviziava e narcotizzava la compagna con farmaci rubati: arrestato infermiere - Marano di Napoli – Un infermiere di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una brutale aggressione ai danni della compagna, una donna di 40 anni, Seviziava e narcotizzava la compagna con farma ... Come scrive marigliano.net