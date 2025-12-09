Napoli picchiava e narcotizzava la compagna con farmaci rubati in ospedale | 47enne arrestato a Marano
L'uomo avrebbe rubato farmaci, sedativi e lacci emostatici per intensificare o attenuare gli effetti della cocaina. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Sotto un post che dileggia il mio lavoro appare un commento: «Amen». A scriverlo Kevin Di Napoli, pugile a disposizione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il narco-ultrà ucciso a Roma il 7 agosto 2019. Per lui picchiava e menava forte. Di Napoli usa l'espres - facebook.com Vai su Facebook
Seviziava e narcotizzava la compagna con farmaci rubati: arrestato infermiere - Marano di Napoli – Un infermiere di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una brutale aggressione ai danni della compagna, una donna di 40 anni, Seviziava e narcotizzava la compagna con farma ... Come scrive marigliano.net
