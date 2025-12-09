Napoli per la fascia destra spunta anche Marusic | azzurri pronti a prenderlo a zero a giugno Corsport

La Lazio ha riaperto il discorso rinnovo per Marusic, ma le richieste del difensore – due anni di contratto più opzione – complicano il dialogo. Il montenegrino, in scadenza a giugno, ha attirato l’attenzione di Napoli e Juventus, pronte a offrirgli un precontratto già a gennaio. Ne parla Daniele Rindone sul Corriere dello Sport. Napoli su Marusic? Il punto. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: “La Lazio, su input di Sarri, ha riaperto la questione rinnovo così come avvenuto per Basic. Ma il difensore, 33 anni, chiede due anni più opzione e la richiesta economica sarebbe diversa rispetto a giugno scorso, quando la trattativa saltò al momento delle firme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

