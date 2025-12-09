Napoli McTominay regolarmente in campo nonostante le problematiche | Conte si affiderà a lui

In vista del match tra Benfica e Napoli, l'attenzione si concentra su Scott McTominay, che sarà regolarmente in campo nonostante alcune problematiche fisiche. La fiducia di Antonio Conte nei suoi mezzi è evidente, e il tecnico azzurro si affiderà a lui per affrontare la sfida decisiva in Champions League.

La vigilia di Benfica–Napoli si è aperta con un sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro. Nelle ore successive alla sfida contro la Juventus, infatti, aveva destato qualche preoccupazione l’uscita malconcia di Scott McTominay, apparso dolorante già nel primo tempo. Le condizioni del centrocampista avevano immediatamente fatto temere un forfait pesante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma

Napoli, Scott McTominay il grade affare di Aurelio De Laurentiis: ora ha una valutazione di 50 milioni

Napoli, i Fab Four del centrocampo. Giordano (Gazzetta): «Con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay Conte ha trovato la chiave»

