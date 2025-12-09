Napoli Manna stregato dal nuovo Fabregas | il ds azzurro sfida la Juventus

Spazionapoli.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli viene da una vittoria importantissima ai danni della Juventus. Gli azzurri arrivano carichi alla sfida di Champions League contro il Benfica, ma la dirigenza pensa anche al mercato. Per gennaio, il Napoli cerca un nuovo centrocampista. Uno dei profili più apprezzati da Manna, però, piace proprio alla Juve. Si tratta di Rodrigo Mendoza dell’Elche. Napoli su Mendoza: i numeri dello spagnolo. Rodrigo Mendoza è nella lista dei desideri del Napoli per il centrocampo del futuro. Lo spagnolo ha vent’anni, ma ha fatto il suo esordio nella prima squadra dell’Elche già nel 2022. Il club l’ha messo subito sotto contratto, per poi fargli firmare un rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli manna stregato dal nuovo fabregas il ds azzurro sfida la juventus

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna stregato dal nuovo Fabregas: il ds azzurro sfida la Juventus

Che tipo di mercato farà il Napoli a gennaio? Manna anticipa le possibili messe

Calciomercato Napoli, la rivelazione di Manna su Insigne: "Abbiamo parlato con lui e lo abbiamo valutato"

Napoli, il sostituto di Anguissa arriva dal City? Manna interessato a Phillips per gennaio

napoli manna stregato nuovoNome nuovo per il centrocampo, CdM: Manna corteggia un classe 2003 dalla Premier - L’emergenza a centrocampo del Napoli si fa sempre più grave: gli infortuni di De Bruyne e Gilmour, entrambi operati, il lungo stop di Anguissa e l’assenza di Lobotka hanno ... tuttonapoli.net scrive