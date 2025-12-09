Napoli Lukaku ha bruciato le tappe | contro l’Udinese in panchina con quindici giorni d’anticipo?

Romelu Lukaku si avvicina al suo ritorno in campo, dopo mesi di riabilitazione e allenamenti personalizzati. Il centravanti del Napoli, che ha bruciato le tappe, potrebbe essere convocato già contro l’Udinese, con un possibile debutto in panchina con quindici giorni d’anticipo rispetto alle aspettative iniziali.

