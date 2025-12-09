Napoli Lucca sempre più ai margini | Roma e Milan pronte a muoversi per gennaio Sky Sport
Come riportato da Sky Sport su Instagram, il minutaggio sempre più ridotto e il ritorno imminente di Romelu Lukaku stanno spingendo Lorenzo Lucca verso un possibile addio al Napoli già a gennaio. L’attaccante, scivolato dietro Højlund nelle gerarchie di Conte, potrebbe diventare un’opportunità di mercato per Milan e Roma Lucca potrebbe lasciare Napoli a gennaio: i dettagli. Ecco cosa si legge sul post Instagram di Sky Sport: “Lucca ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta giocando con una sola punta, è alle spalle di Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Napoli, #Lucca sempre più ai margini: #Roma e #Milan pronte a muoversi per gennaio (Sky Sport) Si legge su Instagram: "Con il rientro ormai imminente di #Lukaku, Lucca potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Per i rossoneri dipenderà dall'uscita di #Gimene - facebook.com Vai su Facebook
La sblocca proprio lui, Lorenzo #Lucca ? Il #Napoli è in vantaggio al Maradona! #CoppaItalia Vai su X
Napoli-Cagliari 10-9 dcr, pagelle: Milinkovic-Savic para e segna, McTominay in serata no. Male Luvumbo, Lucca si riscatta, brilla Sebastiano Esposito - Centralmente il Napoli riesce a sfondare molto raramente: si fa trovare pronto nelle chiusure e sui palloni alti. Segnala eurosport.it