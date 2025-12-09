Napoli l’esterno arriva dalla Serie A | è stato osservato da vicino nella 14^ giornata
Durante Udinese-Genoa un osservatore azzurro era in tribuna al Bluenergy Stadium per visionare dal vivo Brooke Norton-Cuffy, il terzino destro classe 2004 del Genoa. Il DS Manna continua a monitorare il giovane di prospettiva per il reparto difensivo, in vista soprattutto della prossima estate. Brooke Norton-Cuffy, il profilo che piace a Manna e Conte. Brooke Norton-Cuffy, 20 anni compiuti a gennaio, si è messo in luce da inizio stagione con la maglia rossoblù. Il Napoli lo segue da mesi, e ieri un osservatore azzurro l’ha valutato dal vivo, come riportato da Nicolò Schira su X: “Uno scout del Napoli è stato ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton Cuffy (classe 2004)”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
