Napoli Juve a Open Var, l’AIA: «Gol di Yildiz è regolare, sull’intervento di Kalulu.». La spiegazione di De Marchi su Dazn. Il match Napoli-Juventus è stato diretto da Federico La Penna, che è stato promosso per la conduzione della gara. A dispetto della grande posta in gioco e dell’alta tensione, le polemiche arbitrali sono state contenute. I principali episodi che hanno creato discussione sono stati analizzati dall’ex arbitro Andrea De Marchi su Open Var (DAZN), ora con un ruolo chiave nell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per promuovere la collaborazione con i club. Il giallo a Kalulu: intervento non da rosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve a Open Var, l’AIA: «Gol di Yildiz è regolare, quell’intervento di Kalulu…». La spiegazione di De Marchi