Napoli Juve a Open Var l’AIA | Gol di Yildiz è regolare quell’intervento di Kalulu… La spiegazione di De Marchi
Napoli Juve a Open Var, l’AIA: «Gol di Yildiz è regolare, sull’intervento di Kalulu.». La spiegazione di De Marchi su Dazn. Il match Napoli-Juventus è stato diretto da Federico La Penna, che è stato promosso per la conduzione della gara. A dispetto della grande posta in gioco e dell’alta tensione, le polemiche arbitrali sono state contenute. I principali episodi che hanno creato discussione sono stati analizzati dall’ex arbitro Andrea De Marchi su Open Var (DAZN), ora con un ruolo chiave nell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per promuovere la collaborazione con i club. Il giallo a Kalulu: intervento non da rosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Napoli-Juve, cosa hanno detto Conte e Spalletti nel post partita: tutte le dichiarazioni
Napoli-Juve, l'esultanza di De Laurentiis: "Grande serata, tifosi straordinari"
Juve a rischio euforia, per l'Inter già un test importante. Napoli: l'impresa è qui ed ora
Però dobbiamo chiarire: quando il bus di una squadra arriva con vetri sfondati da pietre chi minimizza è colluso con chi le tira. Chi si sia a Napoli, Firenze, Bologna, Torino o Milano. #Juve Vai su X
?Elmas sicuro su Napoli-Juve: “Abbiamo dominato”. Su Spalletti: “Gli voglio bene, allenatore speciale" - facebook.com Vai su Facebook
Open Var, Napoli-Juventus ai raggi X: chiarezza sul mancato rosso a Kalulu e sul gol di Yildiz, la sentenza - De Marco analizza l'episodio di Kalulu e la rete del pareggio di Yildiz. Si legge su sport.virgilio.it
