Napoli Ioffredo SI | Andreozzi resta in Consiglio scelta condivisa e di responsabilità

Il segretario provinciale di Napoli di Sinistra Italiana, Stefano Ioffredo, commenta la decisione di Andreozzi di rimanere in Consiglio Comunale, sottolineando come questa scelta sia condivisa e responsabile, e non il risultato di decisioni individuali o isolatamente prese.

Il segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana, Stefano Ioffredo: La scelta non è in alcun modo il frutto di una decisione individuale o isolata. “Riteniamo necessario intervenire pubblicamente in merito agli articoli pubblicati su Repubblica Napoli riguardanti il consigliere Rosario Andreozzi e il prosieguo della sua attività istituzionale in consiglio comunale”, dichiara Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana. “La scelta per la quale si ritiene che Rosario debba mantenere il proprio ruolo all’interno del Consiglio comunale di Napoli non è in alcun modo il frutto di una decisione individuale o isolata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, Ioffredo (SI): “Andreozzi resta in Consiglio, scelta condivisa e di responsabilità”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il segretario provinciale Ioffredo ribadisce: “Dimissioni significherebbero rinunciare alla voce della sinistra in città” - facebook.com Vai su Facebook

Andreozzi resta in Consiglio comunale: “Scelta condivisa e di responsabilità” - A chiarirlo è il segretario provinciale del Andreozzi resta in Consiglio comunale: “Scelta condi ... Si legge su marigliano.net