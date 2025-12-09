Napoli Conte sceglie la continuità | confermata la squadra anti-Juve

In vista della sfida contro la Juventus, Antonio Conte ha deciso di confermare la formazione che ha recentemente conquistato la vittoria, puntando sulla continuità e sulla fiducia nei propri giocatori. La squadra sarà quindi invariata rispetto all'ultima partita, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare i risultati positivi.

"> Avanti con la squadra che ha battuto la Juventus. È questa la linea raccontata da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, secondo cui Antonio Conte non sembra intenzionato a modificare il Napoli reduce da cinque vittorie consecutive dopo la sosta. Per la sfida di Champions contro il Benfica di Mourinho, la formazione vista domenica appare nuovamente blindata, nonostante qualche ballottaggio tipico della vigilia. Come analizza Tarantino sul Corriere dello Sport, la rosa mantiene valore e profondità anche in piena emergenza: Spinazzola insidia Olivera a sinistra, mentre Politano — titolarissimo fino a un mese fa — ora rappresenta la prima alternativa sugli esterni offensivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Conte sceglie la continuità: confermata la squadra anti-Juve

Leggi anche questi approfondimenti

Cena sponsor di Natale, a Palazzo Petrucci, per il Napoli: Conte e Di Lorenzo prendono la parola ? Battuta da parte del capitano azzurri, che ha scatenato la reazione divertita dei presenti: "Con questi chef, avrei voluto vivere questa serata diversamente" - facebook.com Vai su Facebook

Leader Conte: come si è ripreso il Napoli in un mese #SkySport #SkySerieA #Conte Vai su X

Napoli, Conte: “Non c’è alchimia, non so se riusciremo a cambiare la situazione. Parlerò col club” - Il match del Dall’Ara è terminato 2 a 0, con le reti segnate da Dallinga e Lucumì. Si legge su gianlucadimarzio.com