Nano Banana genera disinformazione troppo facilmente
Il servizio di Google basato su Gemini accusato di generare immagini fake con un livello di credibilità spaventoso. La denuncia di NewsGuard, i limiti delle critiche e il tentativo di Google di correre ai ripari. 🔗 Leggi su Wired.it
Google svela finalmente l’arcano: ecco come si è arrivati al nome di Nano Banana
Nano Banana potrebbe presto essere integrato in Google Lens e Cerchia e Cerca
L’editing delle immagini di Nano Banana sbarca in Google Lens e Modalità IA
Google Nano Banana 2 Flash: ? ? ? ? ? AI | Google Prepares Nano Banana 2 Flash, a Faster AI Image Model for Free Users #2YoDoINDIA #Google #NanoBanana #AI #ArtificialIntelligence #ImageEditin Vai su X
Per Natale regala Pixel, l’unico smartphone progettato da Google. Scopri la magia di Gemini, l’AI di Google integrata con i 7 anni di aggiornamenti gratuiti. Prova subito gli smartphone dell’intera gamma e scopri il mondo Pixel Drop con Nano Banana in G - facebook.com Vai su Facebook
Nano Banana Pro, immagini ad alta disinformazione - Offre qualità elevata e grande facilità d’uso, ma può creare scenari storici realistici e contenu ... agendadigitale.eu scrive
L'impresa italiana tra occupazione senza crescita, welfare aziendale e smart working quotidiano.net
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it