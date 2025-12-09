Nahuel Estevez l' essenziale invisibile agli occhi
L’essenziale è invisibile agli occhi. Potrebbe essere uno spot per un regalo di Natale, invece è lo slogan che sintetizza perfettamente la partita di Nahuel Estevez, l’argentino del Parma che si sta riscoprendo indispensabile per garantire stabilità alla squadra.L’equilibratoreIl volano argentino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Le interviste ai protagonisti del match fra Pisa Sporting Club e Parma Calcio 1913 : nella sala stampa della Cetilar Arena si sono presentati Giovanni Corrado, mister Alberto Gilardino, mister Carlos Cuesta e Nahuel Estevez #SerieA #PisaSC #parmacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com