Nahuel Estevez l' essenziale invisibile agli occhi
Nahuel Estevez sta emergendo come figura fondamentale per il Parma, dimostrando che l’essenziale spesso è invisibile agli occhi. Il suo contributo si sta rivelando determinante per garantire stabilità alla squadra, confermando quanto la sua presenza sia diventata indispensabile nel corso della stagione.
L’essenziale è invisibile agli occhi. Potrebbe essere uno spot per un regalo di Natale, invece è lo slogan che sintetizza perfettamente la partita di Nahuel Estevez, l’argentino del Parma che si sta riscoprendo indispensabile per garantire stabilità alla squadra.L’equilibratoreIl volano argentino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Nahuel Estevez, l'essenziale invisibile agli occhi
Le interviste ai protagonisti del match fra Pisa Sporting Club e Parma Calcio 1913 : nella sala stampa della Cetilar Arena si sono presentati Giovanni Corrado, mister Alberto Gilardino, mister Carlos Cuesta e Nahuel Estevez #SerieA #PisaSC #parmacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Nahuel Estévez in mezzo al campo in #PisaParma: recuperi, passaggi e presenza costante. Solidità allo stato puro ? #SerieAEnilive Vai su X
Nahuel Estevez, l'essenziale invisibile agli occhi - Corre più di tutti, legge il gioco e tiene insieme la squadra: il centrocampista argentino è l'anima del Parma ... Riporta parmatoday.it
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it