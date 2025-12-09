Nahuel Estevez l' essenziale invisibile agli occhi

Parmatoday.it | 9 dic 2025

Nahuel Estevez sta emergendo come figura fondamentale per il Parma, dimostrando che l’essenziale spesso è invisibile agli occhi. Il suo contributo si sta rivelando determinante per garantire stabilità alla squadra, confermando quanto la sua presenza sia diventata indispensabile nel corso della stagione.

