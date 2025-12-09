Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia e ad arricchire il proprio bottino in questa specialità, dove in passato ha dominato anche a livello giovanile. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha incominciato la stagione delle corse campestri con il successo ad Atapuerca e la seconda piazza ad Alcobendas (due eventi del World Cross Country Tour, livell gold), ora la caccia è alla corona continentale da autentica padrona della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti da favorita agli Europei di Cross, attenzione a tre insidie. E la rinuncia di Ingebrigtsen…