Nadia Battocletti da favorita agli Europei di Cross attenzione a tre insidie E la rinuncia di Ingebrigtsen…
Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina punterà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia e ad arricchire il proprio bottino in questa specialità, dove in passato ha dominato anche a livello giovanile. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha incominciato la stagione delle corse campestri con il successo ad Atapuerca e la seconda piazza ad Alcobendas (due eventi del World Cross Country Tour, livell gold), ora la caccia è alla corona continentale da autentica padrona della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it
I CONVOCATI agli Eurocross 2025! Il 14 dicembre a Lagoa Nadia Battocletti è, ovviamente, la nostra punta di diamante e c'è da difendere anche l'oro a squadre! 5 i piemontesi convocati! A voi: - facebook.com Vai su Facebook
