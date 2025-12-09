Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Palermo

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo si prepara a vivere un momento di grande emozione con l’arrivo della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e rinascita. Tra musica, sport e condivisione, la città si anima per celebrare il percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, coinvolgendo cittadini e visitatori in un evento ricco di significato e entusiasmo.

Palermo si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 15 dicembre, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Palermo - Palermo si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Come scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Sport Condivisione Celebrare