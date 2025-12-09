Mur 45 milioni di euro per i progetti di ricerca degli atenei toscani
FIRENZE – Il Fondo per la scienza agli atenei toscani segna un passo avanti significativo nel panorama nazionale della ricerca: circa 45 milioni di euro sono stati assegnati a 35 progetti sviluppati dalle principali istituzioni accademiche della regione. Il dato emerge dagli esiti del terzo Bando del Fondo italiano per la scienza (Fis), pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca. Secondo il quadro fornito dal ministero, l’incremento dei finanziamenti rappresenta un salto rilevante rispetto all’edizione precedente. Nel 2024, infatti, gli atenei toscani avevano ottenuto circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
