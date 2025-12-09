Mumford & Sons ritornano in Italia per un’unica data nel 2026 | ecco quando
I Mumford & Sons annunciano una nuova serie di importanti concerti all’aperto che li vedrà protagonisti in Europa nell’estate 2026. Le nuove tappe, in programma per il mese di luglio, si terranno a Groningen, Roma, Berlino. Per l’unica data nel nostro paese il gruppo si esibirà il 7 luglio all ‘Ippodromo Capannelle per la nuova edizione del Rock In Roma. La band ha recentemente inaugurato il tour nel Regno Unito, sold out da mesi, che si concluderà questa settimana con due attesissimi concerti nella loro città natale, alla O2 Arena di Londra, preludio a un 2026 particolarmente ricco di attività. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
