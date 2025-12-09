Mugnano sul Ghiaccio | grande affluenza e boom di visitatori l’8 dicembre per la pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Mugnano si conferma una delle attrazioni più apprezzate del Natale. Nella giornata dell’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, l’impianto ha registrato un vero boom di presenze, attirando famiglie, bambini e giovani da tutta l’area nord di Napoli. Mugnano sul ghiaccio: grande affluenza e boom di visitatori l’8 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

