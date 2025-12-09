Mughini scandaloso contro i censori | Ho letto Degrelle ed Evola e ne sono contento Tanti antifascisti sono diventati criminali

Giampiero Mughini interviene sulla questione dei tentativi di censura a “Più libri Più liberi”, raccontando perché è rimasto «stupito» dalla «virulenza» delle lamentele per la presenza alla fiera di Passaggio al bosco, avvertendo che per capire i fenomeni e la complessità del reale non ci si può limitare all’orticello sicuro delle proprie convinzioni e smontando tutto il can can di questi giorni con una semplice constatazione: se un libro suscita «orrore» semplicemente si può evitare di comprarlo. Ma il giornalista e scrittore fa anche qualcosa in più: lancia un monito alla sinistra su quanto sia pericolosa la strada dell’ideologia cieca, che rifiuta il confronto con l’altro da sé. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mughini “scandaloso” contro i censori: «Ho letto Degrelle ed Evola e ne sono contento. Tanti antifascisti sono diventati criminali»

