Muggiò la morte giallo di Giovanna Piras | serratura sparita casa a soqquadro e un silenzio che non torna

Il 76enne Giovanna Piras è stata trovata morta nel suo appartamento di Muggiò, in circostanze ancora da chiarire. La scena del crimine presenta una serratura scomparsa e l’appartamento a soqquadro, sollevando numerosi interrogativi sulla dinamica della vicenda e sulle cause del decesso.

Il ritrovamento e i primi interrogativi. Giovanna Piras, 76 anni, è stata rinvenuta senza vita nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre nel suo appartamento di via Magenta, a Muggiò. A trovarla sono stati i Carabinieri dopo la segnalazione del fratello e del tutore legale, insospettiti dal silenzio della donna e dal telefono rimasto inattivo. La scena che si è presentata non ha immediatamente permesso di propendere per una morte naturale: il corpo era sul pavimento, il volto coperto da un panno, nessuna traccia evidente di sangue e soprattutto una porta priva del blocco della serratura, come se qualcuno fosse entrato o fosse uscito senza difficoltà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it