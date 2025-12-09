Muggiò donna morta in casa | Panno sul volto un tragico sospetto

Un giallo scuote la tranquilla Muggiò, popoloso centro alle porte di Monza. Una anziana di 76 anni, Giovanna Piras, è stata trovata senza vita il pomeriggio dell'8 dicembre nella sua casa in via Magenta. Indagano i carabinieri e nessuna pista al momento può essere esclusa, nemmeno quella dell' omicidio. La donna, nubile, conduceva una vita riservata divisa tra casa e la vicina parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che frequentava assiduamente. I carabinieri accorsi nella palazzina hanno trovato il suo corpo steso sul pavimento, con il volto coperto da un panno e nessuna traccia di sangue intorno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

