Muggiò donna morta in casa | Panno sul volto un tragico sospetto
Un giallo scuote la tranquilla Muggiò, popoloso centro alle porte di Monza. Una anziana di 76 anni, Giovanna Piras, è stata trovata senza vita il pomeriggio dell'8 dicembre nella sua casa in via Magenta. Indagano i carabinieri e nessuna pista al momento può essere esclusa, nemmeno quella dell' omicidio. La donna, nubile, conduceva una vita riservata divisa tra casa e la vicina parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che frequentava assiduamente. I carabinieri accorsi nella palazzina hanno trovato il suo corpo steso sul pavimento, con il volto coperto da un panno e nessuna traccia di sangue intorno.
Vi sono ancora molti nodi da sciogliere sul caso di Giovanna Piras La donna di 80 anni che è stata trovata morta nel suo appartamento al primo piano di via Magenta a Muggiò. L'allarme è stato lanciato dal fratello e tutore legale della donna
Ci sono molti aspetti da chiarire nella terribile vicenda di #Muggia, vicino a #Trieste, dove Olena Stasiuk ha ucciso il figlio di 9 anni: il papà aveva lanciato l'allarme sul fatto che la donna fosse "pericolosa". Vai su X
Donna trovata morta in casa a Muggiò, indagano i carabinieri - Giovanna Piras, 76 anni, era riversa a terra nel suo appartamento.
