Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell'ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesioni e il distacco dell'orologio". Lo afferma il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ascoltato insieme al consulente e medico legale Robbi Manghi, davanti allo stesso organismo parlamentare per illustrare la relazione del Ris sugli esperimenti svolti sulla caduta dell'ex manager dalla finestra e sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio che portava al polso per capire in che modo - prima dell'impatto al suolo - possa essersi staccato dalla cassa e per chiarire le origini delle lesioni sul polso sinistro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Mps-David Rossi: Gregori (Ris) in Commissione, 'qualcuno lo teneva per il polso'**