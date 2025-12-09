**Mps-David Rossi | Gregori Ris in Commissione ' qualcuno lo teneva per il polso' **
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell'ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesioni e il distacco dell'orologio". Lo afferma il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ascoltato insieme al consulente e medico legale Robbi Manghi, davanti allo stesso organismo parlamentare per illustrare la relazione del Ris sugli esperimenti svolti sulla caduta dell'ex manager dalla finestra e sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio che portava al polso per capire in che modo - prima dell'impatto al suolo - possa essersi staccato dalla cassa e per chiarire le origini delle lesioni sul polso sinistro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr'ore
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti
