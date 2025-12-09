Movimenti sospetti sul conto corrente | spariscono 5.500 euro
Due cittadini della Valle Isarco sono stati vittime di una truffa online che ha portato alla perdita di 5.500 euro. La polizia postale ha individuato accessi abusivi sui loro conti correnti, evidenziando un crescente allarme per i movimenti sospetti e le frodi digitali che mettono a rischio la sicurezza finanziaria dei cittadini.
"Siamo della polizia postale, abbiamo notato degli accessi abusivi sul suo conto corrente". È questa la truffa in cui sono incappati due cittadini della Valle Isarco nei giorni scorsi. A rendere efficace l'inganno, in entrambi i casi, è stata l'astuzia dei truffatori.
