. Le parole. La Champions League mette in scena un attesissimo duello tra due grandi maestri della panchina: Antonio Conte e José Mourinho. Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli in Portogallo, la tensione è già alta, con il tecnico portoghese che non ha risparmiato frecciatine in conferenza stampa. Le lodi a Conte: preparato e forte sul mercato. Nonostante le polemiche passate tra i due, soprattutto ai tempi in cui entrambi allenavano in Inghilterra, Mourinho ha espresso un giudizio di grande stima nei confronti della capacità di Conte di plasmare squadre vincenti e complete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze del Napoli? Non dovete farmi ridere!»