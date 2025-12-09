Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione | Antonio si fa sempre fare squadre forti Assenze del Napoli? Non dovete farmi ridere!

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole. La  Champions League  mette in scena un  attesissimo duello  tra due grandi maestri della panchina:  Antonio Conte  e  José Mourinho. Alla vigilia della sfida tra  Benfica  e  Napoli  in Portogallo, la tensione è già alta, con il tecnico portoghese che non ha risparmiato  frecciatine  in conferenza stampa. Le lodi a Conte: preparato e forte sul mercato. Nonostante le  polemiche passate  tra i due, soprattutto ai tempi in cui entrambi allenavano in Inghilterra,  Mourinho  ha espresso un  giudizio di grande stima  nei confronti della  capacità di Conte  di plasmare squadre vincenti e complete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mourinho sfida conte e non accetta quel tipo di narrazione antonio si fa sempre fare squadre forti assenze del napoli non dovete farmi ridere

© Juventusnews24.com - Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze del Napoli? Non dovete farmi ridere!»

Lukaku, il recupero procede spedito. Rientra per la sfida contro Mourinho?

mourinho sfida conte accettaMourinho su Conte: "Molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte" - Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato anche del ... Da tuttonapoli.net