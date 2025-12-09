Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione | Antonio si fa sempre fare squadre forti Assenze del Napoli? Non dovete farmi ridere!
. Le parole. La Champions League mette in scena un attesissimo duello tra due grandi maestri della panchina: Antonio Conte e José Mourinho. Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli in Portogallo, la tensione è già alta, con il tecnico portoghese che non ha risparmiato frecciatine in conferenza stampa. Le lodi a Conte: preparato e forte sul mercato. Nonostante le polemiche passate tra i due, soprattutto ai tempi in cui entrambi allenavano in Inghilterra, Mourinho ha espresso un giudizio di grande stima nei confronti della capacità di Conte di plasmare squadre vincenti e complete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lukaku, il recupero procede spedito. Rientra per la sfida contro Mourinho?
#Oriali: “Con il #Benfica sfida tosta. #Mourinho? Mai un nemico” Vai su X
Benfica-Napoli riporta alla mente la sfida verbale a distanza tra Mourinho e De Laurentiis #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho su Conte: "Molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte" - Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato anche del ... Da tuttonapoli.net
