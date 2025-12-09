Mourinho interrompe la domanda sul Napoli di Conte | Non fatemi ridere E comincia a fare nomi

Mourinho non concede scuse al Napoli neanche con tanti infortunati: "Una cosa è non avere Lukaku ma avere Hojlund, non avere Kevin De Bruyne ma avere Scott McTominay.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

