Mourinho interrompe la domanda sul Napoli di Conte | Non fatemi ridere E comincia a fare nomi
Mourinho non concede scuse al Napoli neanche con tanti infortunati: "Una cosa è non avere Lukaku ma avere Hojlund, non avere Kevin De Bruyne ma avere Scott McTominay.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La #Juventus Non vinceva da 5 Anni Arriva,Vince e Costruisce Impero Va al Chelsea Arrivato 10 Batte Guardiola Kloop e Mourinho #Inter:Era allo Sfascio,Interrompe il Ciclo Juve #Napoli:Arrivato 10 Vince E Rivincera' Semplice: Il + Forte di Tutti Antonio Abbia Vai su X
Calciomercato estero, addio al Fenerbahce per un'ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica, ma non è solo: Udinese e Atalanta vogliono riportarlo in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho esalta il Napoli: "Se guardate chi gioca, dimenticate chi manca..." - Il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Napoli in Champions League, rispondendo. Secondo tuttomercatoweb.com
