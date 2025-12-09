Mourinho | Il Napoli ha tante assenze? Non mi faccia ridere non avere De Bruyne ma avere McTominay è uguale
Josè Mourinho, tecnico del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Napoli. Le parole di Mourinho. « Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima ». Che risposta si aspetta da questa partita? « Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita, siamo stati più forti contro un avversario che ha vinto due campionati di fila. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
