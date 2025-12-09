Mourinho | Il Napoli ha tante assenze? Non mi faccia ridere non avere De Bruyne ma avere McTominay è uguale

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josè Mourinho, tecnico del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Napoli. Le parole di Mourinho. « Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima ». Che risposta si aspetta da questa partita?  « Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita, siamo stati più forti contro un avversario che ha vinto due campionati di fila. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mourinho il napoli ha tante assenze non mi faccia ridere non avere de bruyne ma avere mctominay 232 uguale

© Ilnapolista.it - Mourinho: «Il Napoli ha tante assenze? Non mi faccia ridere, non avere De Bruyne ma avere McTominay è uguale»

Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage

Pandev sicuro: «Chivu è come Mourinho in un aspetto. Ecco il fattore decisivo contro il Napoli, su Bonny…»

McTominay a Napoli ha acquisto consapevolezza, ma è grazie a Mourinho se oggi gioca per la Scozia (Telegraph)

mourinho napoli ha tanteBenfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non mi faccia ridere, le assenze le ho io!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà. Si legge su tuttomercatoweb.com