Mourinho e il suo rapporto con Maradona | Mi chiamava dopo le sconfitte sapeva che dopo le vittorie non avevo bisogno di telefonate

L'articolo esplora il rapporto tra José Mourinho e Diego Maradona, evidenziando i momenti di vicinanza e rispetto tra i due. Si analizzano le parole di Mourinho, che ricorda come Maradona lo chiamasse dopo le sconfitte e come il suo affetto fosse speciale rispetto alle vittorie. Domani, il confronto tra Napoli e Benfica riaccende i ricordi di questa connessione unica.

Domani il Napoli di Conte affronterà il Benfica di Josè Mourinho. Nel 2022 prima di una Napoli-Roma, l’allora tecnico giallorosso Lui recò al murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Josè, che era legato a Diego, volle andare a depositare un mazzo di fiori in memoria del più grande calciatore mai esistito. Dopo la morte di Diego, prima della vittoria del suo Tottenham contro il Ludogorets, in Europa League, José Mourinho ricordò ai suoi calciatori chi era Diego Armando Maradona. «Ho passato la giornata di oggi a raccontare storie ai miei ragazzi su di lui e sul tempo che abbiamo passato insieme, quello è il ragazzo che mi manca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho e il suo rapporto con Maradona: «Mi chiamava dopo le sconfitte, sapeva che dopo le vittorie non avevo bisogno di telefonate»

