Motore d’auto garantito ma è una truffa | denunciato

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti I giorni festivi registrano un incremento significativo degli acquisti online e una parallela intensificazione delle truffe informatiche. Anche durante il ponte dell’Immacolata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno incrementato le attività di monitoraggio della rete, contrastando l’anonimato sfruttato da chi tenta di celare condotte illecite dietro inserzioni ingannevoli. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, all’esito di tempestiva attività investigativa, hanno individuato il presunto autore di una truffa, consumata proprio in questi giorni tramite la pubblicazione di un falso annuncio su un sito specializzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

motore d8217auto garantito ma 232 una truffa denunciato

© Anteprima24.it - Motore d’auto garantito, ma è una truffa: denunciato

Comprano online un motore per auto ma è una truffa: denunciate due persone

Il trucco che allunga la vita del motore: il gesto che (quasi) nessuno fa prima di accendere l’auto

Gattino incastrato nel motore di un’auto in via Malagoli: ora ha trovato casa con il suo soccorritore