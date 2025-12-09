Mosca invita l’Unione Europea a considerare le strategie di Donald Trump per uscire dalla crisi ucraina, suggerendo che ascoltare l’ex presidente potrebbe essere la chiave per la salvezza dell’Europa. Nel frattempo, Ursula von der Leyen accusa Putin di non volere la pace, evidenziando le tensioni e le sfide nel contesto del conflitto.

Se l'Europa vuole "salvarsi" per lei è giunto il momento di ascoltare "papà Trump". È il 'consiglio' lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, e influente membro del team negoziale nei colloqui per la pace in Ucraina. Parole che giungono nel giorno in cui il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha viaggiato in lungo e in largo per il Vecchio Continente per una serie di incontri con i vari leader e in cui il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa ha bacchettato le "minacce di ingerenza" nella vita politica europea da parte di Washington. 🔗 Leggi su Iltempo.it