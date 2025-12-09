Mosca | Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump Von der Leyen | Putin non vuole la pace
Mosca invita l’Unione Europea a considerare le strategie di Donald Trump per uscire dalla crisi ucraina, suggerendo che ascoltare l’ex presidente potrebbe essere la chiave per la salvezza dell’Europa. Nel frattempo, Ursula von der Leyen accusa Putin di non volere la pace, evidenziando le tensioni e le sfide nel contesto del conflitto.
Se l'Europa vuole "salvarsi" per lei è giunto il momento di ascoltare "papà Trump". È il 'consiglio' lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, e influente membro del team negoziale nei colloqui per la pace in Ucraina. Parole che giungono nel giorno in cui il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha viaggiato in lungo e in largo per il Vecchio Continente per una serie di incontri con i vari leader e in cui il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa ha bacchettato le "minacce di ingerenza" nella vita politica europea da parte di Washington. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trump accusa Zelensky di non aver letto la proposta di pace con Mosca. Il divorzio atlantico tra Usa e Russia e l'avvicinamento tra Washington e Mosca. Con la convinzione che il presidente Usa «vuole balcanizzare l'Ue e trattare solo con i governi amici» - facebook.com Vai su Facebook
Alle minacce della Russia contro l’Italia, si aggiunge un caso grave e inedito. Mosca ha ordinato di cancellare il sito di @Parabel66836534 perché mostra mappe che il Cremlino vuole nascondere. Come risponderà il governo italiano a questo attacco? Vai su X
Mosca: "Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump". Von der Leyen: "Putin non vuole la pace" - È il 'consiglio' lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti di ... iltempo.it scrive