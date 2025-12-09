Mosca | Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump Von der Leyen | Putin non vuole la pace

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca invita l’Unione Europea a considerare le strategie di Donald Trump per uscire dalla crisi ucraina, suggerendo che ascoltare l’ex presidente potrebbe essere la chiave per la salvezza dell’Europa. Nel frattempo, Ursula von der Leyen accusa Putin di non volere la pace, evidenziando le tensioni e le sfide nel contesto del conflitto.

Se l'Europa vuole "salvarsi" per lei è giunto il momento di ascoltare "papà Trump". È il 'consiglio' lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, e influente membro del team negoziale nei colloqui per la pace in Ucraina. Parole che giungono nel giorno in cui il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha viaggiato in lungo e in largo per il Vecchio Continente per una serie di incontri con i vari leader e in cui il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa ha bacchettato le "minacce di ingerenza" nella vita politica europea da parte di Washington. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mosca se ue vuole salvarsi ascolti trump von der leyen putin non vuole la pace

© Iltempo.it - Mosca: "Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump". Von der Leyen: "Putin non vuole la pace"

Altri contenuti sullo stesso argomento

mosca ue vuole salvarsiMosca: "Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump". Von der Leyen: "Putin non vuole la pace" - È il 'consiglio' lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti di ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mosca Ue Vuole Salvarsi