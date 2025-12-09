Mosca | Se l' Europa vuole salvarsi ascolti Trump Nuovo attacco del presidente Usa all' Ue

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto nuove critiche all'Europa, sostenendo che per salvarsi deve ascoltare la sua voce. In un recente intervento, Trump ha accusato l'Unione Europea di prendere decisioni sbagliate, sottolineando la necessità di un cambiamento di rotta. La sua posizione alimenta le tensioni tra Washington e Bruxelles in un contesto internazionale complesso.

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'Europa di andare in "direzioni sbagliate". "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è. L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate", ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti. "È molto negativo - ha aggiunto il presidente americano - molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate". L'intervento di Trump è partito dalla multa di 130 milioni di euro inflitta dalla Commissione Ue a X per non aver rispettato gli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act dell'Ue. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mosca: "Se l'Europa vuole salvarsi ascolti Trump". Nuovo attacco del presidente Usa all'Ue

