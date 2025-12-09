Mosca incrimina dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass
Tra i 41 accusati Petro Poroshenko, l'ex capo delle forze armate Zaluzhny, l'ex capo di gabinetto presidenziale Yermak e Rustem Umerov. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Ucraina Ancora nessun accordo sul #Donbass tra Washington, Kiev e Mosca, lo specifica Zelensky. La Russia incrimina 41 politici e militari ucraini per genocidio, nella regione, dal 2014, ma non Zelensky. - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Ancora nessun accordo sul #Donbass tra Washington, Kiev e Mosca, lo specifica Zelensky. La Russia incrimina 41 politici e militari ucraini per genocidio, nella regione, dal 2014, ma non Zelensky. Vai su X
Mosca incrimina dirigenti Kiev per genocidio, ma non Zelensky - La Russia ha incriminato decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per "genocidio" della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass a partire dal 2014. Segnala huffingtonpost.it