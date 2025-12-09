Morto in A1 il gesto di moglie e figlia Donano otto defibrillatori al paese

Dopo un tragico incidente in autostrada, la moglie e la figlia di un uomo deceduto hanno deciso di donare otto defibrillatori al loro paese. Un gesto di solidarietà che trasforma il dolore in un messaggio di speranza e di ricordo, dimostrando come l’amore possa diventare un atto di solidarietà duratura.

Il dolore, spesso, è una cicatrice che rimane per sempre, impossibile da guarire, ma quando, come in questi casi, si trasforma in amore diventa gioia. E’ un gesto bellissimo quello che hanno fatto Laura Mucciarini e la figlia Elena, i familiari di Gianni Trappolini, l’operatore della Misericordia di Terranuova morto il 4 agosto scorso nel tragico incidente in A1. Una mattinata drammatica che ha stroncato altre due vite, quella di Giulia Santoni, giovanissima, che prestava servizio civile alla Misericordia terranuovese e del paziente Franco Lovari, che l’ambulanza aveva portato al San Donato di Arezzo per una serie di esami. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto in A1, il gesto di moglie e figlia. Donano otto defibrillatori al paese

