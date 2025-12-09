Morto Francesco Macchiarella avvocato penalista e storico esponente della sinistra monrealese

È scomparso ieri pomeriggio Francesco Macchiarella, avvocato penalista e figura di rilievo della sinistra monrealese. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente la comunità locale, che lo ricorda come un uomo impegnato e appassionato nel suo lavoro e nel suo impegno politico.

Si è spento ieri pomeriggio, a causa di un malore improvviso, Francesco Macchiarella, avvocato penalista e storico esponente della sinistra monrealese. Aveva 72 anni. Palermitano, abitava a Monreale. Da tempo si era avvicinato alle posizioni di Italia Viva. Numerosi i messaggi di cordoglio sui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

