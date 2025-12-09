Morte Davide Rossi la pista è omicidio
18.34 "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create". Questi gli esiti della perizia,richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, avvenuta nel 2013. La perizia si è concentrata sulla dinamica della caduta,sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Valanga d’odio sulla morte di Verones. Matteo Rensi: “Tuteleremo Davide in ogni sede”
“La morte di Charlie Kirk segna l'inizio di una frattura politica che durerà decenni”, così Raffaele Alberto Ventura e Davide Piacenza al Wired Next Fest Trentino 2025
La tragedia sui binari: il mistero di una telefonata. Indagini serrate sulla morte di Davide
Inaugurato un cippo in memoria di Davide Rebellin a tre anni dalla morte - facebook.com Vai su Facebook
A tre anni esatti dalla morte dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion pirata il 30 novembre del 2022, è stato inaugurato un cippo commemorativo nel punto dove il ciclista vicentino ha perso la vita. #ANSA ansa.it/sito/notizie/ Vai su X
Caso Mps, morte di David Rossi. La commissione: "La pista è quella dell'omicidio". Gli esiti della perizia - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli ... Lo riporta affaritaliani.it
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com