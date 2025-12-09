Morte David Rossi la pista è omicidio
18.34 "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create". Questi gli esiti della perizia,richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, avvenuta nel 2013. La perizia si è concentrata sulla dinamica della caduta,sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?
Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps
L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta
Una simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sulla morte di David Rossi, capo comunicazione di Mps morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nel 2014 avevamo passato in rassegna tutto ciò che non tornava bit.l Vai su X
Carolina Orlandi commenta le parole del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi che aprono alla pista dell'omicidio: “Penso a David oggi e mi chiedo se sia fiero di noi e di tutto il lavoro fatto fin qui”. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Mps, morte di David Rossi. La commissione: "La pista è quella dell'omicidio". Gli esiti della perizia - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli ... Segnala affaritaliani.it
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com