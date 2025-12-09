Morte David Rossi la pista è omicidio

Servizitelevideo.rai.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.34 "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create". Questi gli esiti della perizia,richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, avvenuta nel 2013. La perizia si è concentrata sulla dinamica della caduta,sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?

Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps

L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta

morte david rossi pistaCaso Mps, morte di David Rossi. La commissione: "La pista è quella dell'omicidio". Gli esiti della perizia - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli ... Segnala affaritaliani.it