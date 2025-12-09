Morte David Rossi la Commissione parlamentare | La pista è quella dell' omicidio
Il tenente colonnello dei Ris: "Il dato certo è che quando è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?
Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps
L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta
Una simulazione virtuale riapre tutti i dubbi sulla morte di David Rossi, capo comunicazione di Mps morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Nel 2014 avevamo passato in rassegna tutto ciò che non tornava bit.l Vai su X
Carolina Orlandi commenta le parole del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi che aprono alla pista dell'omicidio: “Penso a David oggi e mi chiedo se sia fiero di noi e di tutto il lavoro fatto fin qui”. - facebook.com Vai su Facebook
La commissione sulla morte di David Rossi: "La pista è quella dell'omicidio" - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia illustrati dal tenente ... Da ansa.it
