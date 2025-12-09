Morte David Rossi la Commissione parlamentare | La pista è quella dell' omicidio

Il tenente colonnello dei Ris: "Il dato certo è che quando è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

morte david rossi commissioneLa commissione sulla morte di David Rossi: "La pista è quella dell'omicidio" - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia illustrati dal tenente ... Da ansa.it