Morta una ragazzina a Roma | è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roma, dove una ragazzaina è morta. È stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

morta ragazzina roma 232Roma, ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: indagini in corso - Una ragazza di età apparente tra i 16 e 18 anni, &#232; stata trovata morta in un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Ragazzina Roma 232