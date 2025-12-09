Morta nell' incidente stradale alla fine del turno in ospedale il sindacato Ugl | È un infortunio sul lavoro

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ugl Salute Ravenna esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Nina Cristian, operatrice sociosanitaria di 58 anni, deceduta il 5 dicembre nel drammatico incidente stradale su via Canala, mentre rientrava a casa dopo il turno di notte al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

