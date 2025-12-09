Morì dopo l’intervento al ginocchio Alla famiglia vanno 143mila euro

Un intervento al ginocchio si concluse tragicamente con la morte del paziente due giorni dopo l’operazione. Il Centro Chirurgico Toscano è stato condannato a pagare 143 mila euro di danni alla famiglia, riconoscendo la perdita di chance di sopravvivenza. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità medica e la tutela dei pazienti.

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Si operò al ginocchio e morì due giorni dopo: il Centro Chirurgico Toscano condannato a pagare 143 mila euro di danni alla famiglia per la perdita di chance di sopravvivenza. Questa la decisione del tribunale di Arezzo. I fatti risalgono al 2021. Lui ha 55 anni, è originario della provincia di Terni e il 3 settembre di quell’anno si sottopose a un’operazione alla gamba destra nella clinica privata. Poi le sue condizioni precipitano, le condizioni cliniche peggiorano, e si verifica la morte per uno scompenso cardiaco acuto, appena due giorni dopo l’operazione. La vicenda in tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it